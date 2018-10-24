Европейских популистов сравнили с Гитлером

Папа Римский Франциск сравнил политиков-популистов с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером и призвал европейские страны принимать у себя беженцев. Об этом сообщил таблоид The Daily Mail.

Глава католической церкви посетил в Ватикане презентацию книги о связи поколений и выступил с речью, в которой осудил популизм и антииммигрантские настроения. По его словам, очень важно рассказывать молодому поколению об истории мировых войн, «чтобы они не повторили уже сделанных ошибок и знали, как распространяется популизм».

Далее понтифик привел в пример Адольфа Гитлера. «Кризисы порождают страх и тревогу. По моему мнению, самый очевидный пример европейского популизма — это Германия в 1933. (...) Немцы проголосовали за Гитлера. Гитлер не захватывал власть, его народ за него проголосовал, а затем он привел свой народ к краху», — сказал Франциск.

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Он также заявил, что Библия учит принимать у себя беженцев, и осудил использование колючей проволоки против нелегальной иммиграции. Однако он добавил, что страны имеют право ограничивать количество беженцев, и «для всей Европы очень важно прийти к соглашению по этому вопросу».

Ранее в этом году папа Римский сказал, что Европа нуждается в беженцах, поскольку иначе опустеет из-за низкой рождаемости, и осудил Дональда Трампа за его миграционную политику.

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