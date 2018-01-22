Папа Римский назвал сплетничающих монашек террористками

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Папа Римский Франциск шутливо сравнил сплетничающих монашек с террористами во время выступления в Лиме в рамках турне по южноамериканским странам. Об этом сообщает Reuters.

«Вы знаете, как назвать сплетничающую монашку? — спросил он у своих слушательниц-монашек. — Террористкой. Потому что сплетни подобны бомбам. Кто-то их запускает, они разрушают жизни, а сплетник спокойно уходит». Клирик добавил, что лучшее средство от желания посплетничать — прикусить язык. А если монашки его ослушаются и продолжат сплетничать, то дьявол сможет проникнуть даже в монастыри.

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Понтифик произнес эти слова шутливым тоном, и слушающие его монашки рассмеялись. Однако он не первый раз выступил с утверждением, что сплетни — худшее из возможных зол. В прошлом месяце Папа Римский говорил это во время визита в Бангладеш.

Тем не менее слова понтифика оценили не все. Как сообщает Reuters, один из главных редакторов местных газет отметил, что совращение детей католиками напоминает терроризм куда больше, чем сплетни. Папа Римский никак не отреагировал на это замечание.

19 января в Чили понтифик назвал жертв одного из самых известных чилийских священников-педофилов клеветниками. Фернандо Карадима был признан виновным в растлении малолетних и психологическом насилии над жертвами еще в 2011 году. Однако Папа Римский подчеркнул, что, пока не увидит доказательств случившегося, будет считать обвинения поклепом. Местные жители с яростью восприняли его высказывание.

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