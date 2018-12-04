В Барвихе детям покажут новогодние сказки

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» в предновогодние дни пройдут детские представления. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы концертного зала.

23 декабря маленьким зрителям покажут рождественский балет «Щелкунчик» в исполнении артистов театра «Русский балет» на музыку Петра Ильича Чайковского. Поставил спектакль народный артист СССР Вячеслав Гордеев, отметивший в 2018 году 50-летие творческой деятельности.

Фото: пресс-служба «Барвиха Luxury Village»

Представление мюзикла «Золушка» (текст пьесы Евгения Шварца, музыка Владимира Назарова, песни на стихи Сергея Игнатова) пройдет 28 декабря.

Детей и взрослых ждут веселые представления в ярких декорациях и костюмах, кроме того, для юных зрителей предусмотрены конкурсы и мастер-классы. Начало спектаклей в 17 часов.

Историческая премьера балета Чайковского «Щелкунчик» состоялась в 1892 году на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Либретто первой постановки создал балетмейстер Мариус Петипа по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король».

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