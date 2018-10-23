В Барвихе показали тренды сезона

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошел показ коллекций осенне-зимнего сезона 2018-2019. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Концепция показа базировалась на демонстрации четырех основных трендов: черно-белой гаммы, в которой были выдержаны классические и вечерние модели, цветов сезона (винном, бордо и малиновом) в различных вариациях и материалах разных фактур, леопардового принта в разных оттенках, а также силуэтов в стиле 1980-х (ультрамини, облегающий крой, оверсайз, яркие цвета, свободные струящиеся модели).

Фото: Mercury 1 /10

Звездами показа стали юные модели, продемонстрировавшие броские и яркие вещи: юбки с пайетками, сумки с аппликациями, цветные куртки, лосины с принтом в стиле 1980-х.

Фото: Mercury 1 /10

Ранее сообщалось, что впервые за всю историю своего существования итальянский бренд Bottega Veneta создал капсульную одежды эксклюзивно для московских бутиков и бутика в «Барвиха Luxury Village». В коллекцию вошли женские вещи, в том числе пальто из овчины, плиссированные платья из трикотажа, деловые костюмы, одежда с принтами и лимитированная версия знаковой сумки Cabat.

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