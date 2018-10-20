В Барвихе детям покажут юбилейный мюзикл

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» 21 октября пройдет премьера мюзикла для детей и взрослых «Бременские музыканты». Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 20 октября.

Премьера постановки по мотивам сказки братьев Гримм «Бременские музыканты» приурочена к 45-летию выхода одноименного советского мультфильма и 80-летию его создателей — поэта Юрия Энтина, композитора Геннадия Гладкова и актера Василия Ливанова. Сюжет мюзикла следует сюжету фильма: романтическое знакомство Трубадура и Принцессы и история четверых зверей, решивших в поисках лучшей судьбы стать бродячими музыкантами.

Спектакль предназначен для зрителей всех возрастов, стоимость билета — от 3 тысяч рублей.

«Барвиха Luxury Village» не впервые приглашает юных зрителей. Так, в декабре 2017 года им показали балетный спектакль «Щелкунчик» по сказке Гофмана на музыку Чайковского в исполнении артистов труппы Авторского театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева (Moscow Classical Ballet). В постановке принимали участие юные артисты.

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