Москвичам предложат классическую музыку и высокую гастрономию

В День святого Валентина в «Барвиха Luxury Village» пройдет концерт пианиста Дениса Мацуева в рамках его проекта «Классика и джаз» и авторский ужин. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 13 февраля.

Как обычно в проекте«Классика и джаз», зрителей ждет сюрприз: виртуоз не оглашает деталей своей программы заранее. Ожидается, что Мацуев представит популярные классические произведения в оригинальной импровизационной интерпретации. Кроме известного пианиста, в концерте примут участие юные исполнители, лауреаты всероссийского конкурса «Синяя птица».

После концерта гостей ждет знакомство с новыми ювелирными коллекциями бренда Mercury в линиях Classic, Color и Flower и ужин с авторским сет-меню от шеф-консультанта ресторанов компании Mercury Давида Дессо.

Денис Мацуев ― российский пианист-виртуоз и общественный деятель, народный артист России (2011), лауреат Государственной премии России (2009). Почетный профессор МГУ (с 2011 года), член общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации (с 2016 года), арт-директор фонда имени Сергея Рахманинова.

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