В Барвихе открылся ресторан братьев Березуцких

В подмосковном комплексе «Барвиха Luxury Village» начал работу ресторан Wine & Crab, известный своей концепцией «очень много крабов и вина». Об этом сообщает в понедельник, 25 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шеф-поварами нового Wine & Crab, также как и одноименного ресторана в центре Москвы (ул. Никольская, 19-21/1), выступают Иван и Сергей Березуцкие.

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На торжественном открытии ресторана для гостей подготовили специальную гастрономическую программу с меню, в которое вошли устрицы, крабовые конфеты с колючим крабом и маракуйей, карпаччо из гребенчатой креветки с крыжовником, тартар из ягненка с запеченным баклажаном с соусом из йогурта и мяты, севиче из дальневосточного гребешка с маракуйей и авокадо и другие необычные блюда.

Также на мероприятии гостей угощали дегустационными сетами вина от Виталия Музыченко, за музыкальное сопровождение вечера отвечал Саша Липский.

Иван и Сергей Березуцкие занимаются кухней столичных ресторанов Twins (75-е место в мировом рейтинге S.Pellegrino) и Wine and Crab. Первый совместный проект братья октрыли в 2014-м году, второй — в 2016-м.