Louis Vuitton нарядил кактус вместо елки

Французский модный дом Louis Vuitton представил рождественский декор витрин Holiday Inn Louis Vuitton. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы дома во вторник, 4 декабря.

Вместо елок декораторы дома нарядили деревья из разных уголков планеты: южноамериканское «дерево Джошуа» (по-латыни Yucca brevifolia, древовидный суккулент из рода Юкка), японские деревца бонсай, мексиканские кактусы разной формы и средиземноморские пальмы. Елочные украшения на ветвях деревьев напоминают о знаковых вещах дома Louis Vuitton: сумку Twist, кроссовки Archlight или популярные чемоданы бренда.

Фото: Louis Vuitton 1 /15

В ноябре 2018 года в pop-up магазине модного дома Louis Vuitton в универмаге ЦУМ представили коллекцию Louis Vuitton X Grace Coddinggton «Котограмма». Капсульная коллекция была разработана креативным директором женских коллекций Дома Louis Vuitton Николя Жескьером совместно с бывшей моделью и креативным директором американского Vogue Грейс Коддингтон. Основной декоративный мотив коллекции — зарисовки кошек Пампкин и Бланкет, а также Леона, собаки Николя Жескьера.

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