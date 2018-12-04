Кремль оценил возможности транзита газа через Украину

Россия не намерена отказываться от транзита газа через украинскую территорию даже после запуска «Северного потока-2». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Эта позиция неоднократно была озвучена президентом Путиным, он говорил, что, собственно, речи о прекращении транзита через Украину со вступлением в эксплуатацию "Северного потока-2" не идет», — заверил Песков, отметив, что окончательное решение будет зависеть от украинской стороны. Москва отмену транзита специально не рассматривает.

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Отвечая на вопрос об опасений канцлера ФРГ Ангелы Меркель касательно сохранения украинского транзита, Песков отметил, что транзит может быть сохранен, о чем неоднократно говорил президент России Владимир Путин. В ответ на слова Пескова журналисты постарались уточнить модальность слов Путина. Дело в том, что немецкий канцлер требовала, что «транзит должен быть сохранен», в то время как российский лидер отмечал, что он «может быть сохранен».

«Я говорил о той позиции, которая была заявлена президентом Путиным. У нас модальность одна: это позиция Путина. Я не могу говорить за канцлера ФРГ», — заявил Песков.

Украинская сторона уверена, что реализация проекта «Северный поток-2» фактически лишит Украину транзита российского газа, что резко ударит по доходам Украины от газовой отрасли. Помимо Украины против «Северного потока-2» выступает еще один транзитер — Польша, которая так же видит в российском проекте угрозу. ФРГ в «Северном потоке-2» угрозы не видит, однако политический истеблишмент настаивает на сохранении транзита газа по территории Украины.

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