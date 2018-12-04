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Кремль оценил возможности транзита газа через Украину

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Россия не намерена отказываться от транзита газа через украинскую территорию даже после запуска «Северного потока-2». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Эта позиция неоднократно была озвучена президентом Путиным, он говорил, что, собственно, речи о прекращении транзита через Украину со вступлением в эксплуатацию "Северного потока-2" не идет», — заверил Песков, отметив, что окончательное решение будет зависеть от украинской стороны. Москва отмену транзита специально не рассматривает.

Отвечая на вопрос об опасений канцлера ФРГ Ангелы Меркель касательно сохранения украинского транзита, Песков отметил, что транзит может быть сохранен, о чем неоднократно говорил президент России Владимир Путин. В ответ на слова Пескова журналисты постарались уточнить модальность слов Путина. Дело в том, что немецкий канцлер требовала, что «транзит должен быть сохранен», в то время как российский лидер отмечал, что он «может быть сохранен».

«Я говорил о той позиции, которая была заявлена президентом Путиным. У нас модальность одна: это позиция Путина. Я не могу говорить за канцлера ФРГ», — заявил Песков.

Украинская сторона уверена, что реализация проекта «Северный поток-2» фактически лишит Украину транзита российского газа, что резко ударит по доходам Украины от газовой отрасли. Помимо Украины против «Северного потока-2» выступает еще один транзитер — Польша, которая так же видит в российском проекте угрозу. ФРГ в «Северном потоке-2» угрозы не видит, однако политический истеблишмент настаивает на сохранении транзита газа по территории Украины.

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