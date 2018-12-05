Раскрыты последствия отказа от включения авиарежима в полете

Пассажир забыл включить на смартфоне авиарежим во время полета и заплатил 300 долларов (20 тысяч рублей) за связь. Об этом сообщает News.com.au.

Мужчина рассказал, как спустя несколько недель после полета авиакомпанией Aer Lingus его оператор AT&T прислал ему счет.

Представители AT&T заявили, что его телефон подключился к антенне самолета и, таким образом, находился за пределами безлимитного международного роуминга. По их словам, это может произойти не только с пассажирами самолетов, находящихся в небе, но и с пассажирами кораблей, вышедших в открытое море.

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В ноябре австралийский пилот Бретт Мандерс (Brett Manders) ответил на самые распространенные вопросы пассажиров об устройстве самолета и о безопасности. Он рассказал о герметичности и турбулентности, а также предупредил о важности включения авиарежима в телефоне на время полета. По его словам, гаджет может стать помехой для работы приборов в кабине пилотов, даже если фактически пассажир его не использует.

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