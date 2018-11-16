Пилот ответил на волнующий трусливых пассажиров вопрос

Австралийский пилот Бретт Мандерс (Brett Manders) ответил на самые распространенные вопросы пассажиров об устройстве самолета и о безопасности. Помимо прочего, он рассказал, может ли открыться дверь авиалайнера во время полета, сообщает Express.

По его словам, герметичность на борту во время полета полностью исключает любую возможность открытия двери. «Представьте, что вы пытаетесь сжать руками накаченный до предела футбольный мяч. Примерно это вы делаете, когда стараетесь открыть дверь самолета в небе», — пояснил пилот.

Помимо этого, Мандерс призвал не переживать из-за турбулентности, поскольку «это лишь встреча движущихся на разной скорости и в разных направлениях потоков воздуха».

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Летчик также предупредил о важности включения авиарежима на телефоне на время полета. Гаджет может стать помехой для работы приборов в кабине пилотов, даже если фактически пассажир его не использует.

В августе сотрудник авиакомпании Hawaiian Airlines Каипо Каука рассказал, как правильно выбирать место в самолете в зависимости от личных предпочтений пассажира. По словам бортпроводника, если пассажир планирует спать в полете, то лучше всего выбрать кресло у окна.

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