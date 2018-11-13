Раскрыты действия бортпроводников при смерти пассажира во время рейса

Летчик австралийской авиакомпании Jetstar Бретт Мандерс (Brett Manders) рассказал, что происходит в самолете при смерти пассажира во время рейса. Его слова приводит Daily Mail.

По словам пилота, на протяжении его 10-летней карьеры ему довелось наблюдать одну смерть на борту. «Бортпроводники обучены по возможности сохранять конфиденциальность. Они огородят умершего человека от остальных пассажиров», — поделился Мандерс.

Он также добавил, что при необходимости члены экипажа оказывают необходимую помощь и поддержку членам семьи, сопровождающим тело покойного.

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В октябре стало известно, что пилоты скрывают от пассажиров некоторую информацию: к примеру, опасность турбулентности, террористическую угрозу или возраст самолета. Один из них признался, что иногда ему трудно разглядеть взлетно-посадочную полосу, а его коллега решил не делиться с путешественниками сведениями о возрасте судна.

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