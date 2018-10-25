Пилоты перечислили скрываемые от пассажиров тайны

Пилоты признались, что скрывают от пассажиров некоторые вещи: к примеру, опасность турбулентности, террористическую угрозу или возраст самолета. Об этом они рассказали в обсуждении на сайте Quora.

Летчикам предлагалось ответить на вопрос: «Что вы не расскажете своим пассажирам о полете?».

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Один из представителей профессии заявил в комментариях, что не станет уточнять, какую угрозу действительно несет турбулетность, поэтому просто попросит пассажиров пристегнуть ремни безопасности. «Оказаться прижатым к потолку — это не самое страшное. Настоящая проблема — подлокотники, спинки сидений и тележки для еды, об которые вы можете сломать руки, ребра или позвонки», — отметил он.

Другой добавил, что избавил бы своих пассажиров от новости о захвате самолета террористами и заложенной бомбе. «Вы действительно хотите, чтобы половина впала в панику, а другая половина посчитала себя достаточно умной, чтобы попытаться самостоятельно найти и обезвредить бомбу? А один или двое так испугаются, что попробуют открыть аварийные выходы в полете», — объяснил он.

Еще один пилот признался, что ему иногда трудно разглядеть взлетно-посадочную полосу, и пассажиры об этом никогда не узнают. Его коллега решил не делиться с путешественниками сведениями о возрасте судна. «Я вообще не упоминаю, что самолет, на котором мы летим, был построен в 1968 году», — сказал он.

Один из летчиков также описал скверное качество уборки между полетами, о котором пассажиры не знают: «Времени так мало, что уборщики проходят как рой саранчи, забирают мусор, наушники и все», — посетовал пилот.

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