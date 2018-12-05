Рассекречен новый календарь Pirelli

В миланском выставочном центре Ангар Бикокка состоялась презентация нового календаря Pirelli, автором которого стал фотограф Альберт Уотсон. Об этом с места события сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Съемки календаря, получившего название «Сила мечты», проходили в Майами и Нью-Йорке в апреле 2018 года. В результате Уотсон создал 40 цветных и черно-белых снимков, в которых выразил «огромную страсть к кинематографу» через визуальные истории четырех героинь.

Александр Вэнг и Джиджи Хадид Фото: пресс-служба Pirelli 1 /6

«Мне хотелось получить не просто снимки людей, а нечто большее: я стремился добиться сходства со "стоп-кадрами" из фильмов. Мне бы хотелось, чтобы люди, рассматривающие календарь, понимали, что я был движим чистой фотографичностью и стремился исследовать внутренний мир фотографируемых мною героинь, создавая ситуации, в которых проявляется позитивное мышление современных женщин», — прокомментировал Альберт Уотсон свою идею.

В 2019 году для календаря Pirelli снялись Джиджи Хадид в паре с Александром Вэнгом, Джулия Гарнер, Мисти Коуплэнд с Кельвином Ройалом III, Летиция Каста и Сергей Полунин.

Материалы по теме Снимайте все Стриптизеры, параноики и украинец: что творилось на съемках календаря Pirelli

В июле Уотсон впервые раскрыл подробности содержания следующего календаря. Тогда фотограф рассказал истории своих персонажей. Героями одной из них стала пара танцовщиков стрип-клуба, мечтающих стать великими артистами балета.

Календарь Pirelli, или The Cal, появился в 1964 году. Его создателями были сотрудники маркетингового департамента итальянского производителя шин Pirelli. Каждый календарь посвящен женской красоте и отражает тренды современного общества.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!