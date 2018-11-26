Pirelli останется поставщиком шин «Формулы-1»

Итальянская компания Pirelli продлевает текущий контракт с чемпионатом мира «Формула-1» на четыре года. Обновление вступит в силу в 2020 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 26 ноября.

Новое соглашение Pirelli с «Формулой-1» на поставку шин для автогонок было заключено в сжатые сроки благодаря успешному партнерству последних лет. Стороны также обсудили готовность работать над новыми техническими регламентами, которые вступят в силу в 2021 году.

«Опыт Pirelli в "Формуле-1" воплотился в дорожных версиях шин, которыми оснащены самые желанные в мире автомобили класса "престиж" и "премиум", что гарантирует высочайшие стандарты производительности, устойчивости и безопасности», — отметил исполнительный вице-президент и генеральный директор Pirelli Марко Тронкетти Провера (Marco Tronchetti Provera).

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Компания Pirelli создана в 1872 году. Первое производство шин Pirelli стартовало в 1901-м. Сейчас компания занимается полным циклом по изготовлению шин: от проектировки до производства и продажи. В ее структуру входят 22 завода в 13 странах мира.

В июле шотландский фотограф Альберт Уотсон посвятил съемки нового, 46-го календаря Pirelli эмоциональной силе мечты и пути к ее достижению. Уотсон визуально рассказал четыре истории. Герои первой из них — пара танцовщиков стрип-клуба, мечтающих стать великими артистами балета.

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