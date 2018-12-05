Легендарной прическе сенаторши Петренко устроили пышные проводы

Пользователи социальных сетей воздали должное прическе сенаторши Валентины Петренко в связи с ее уходом из Совета Федерации.
Микроблогеры Twitter отметили, что несмотря на заслуги, широкой аудитории политик запомнится именно неординарной прической.
Привыкшие шутить над прической сенаторши микроблогеры взгрустнули. «Валентина Петренко — исторический, конечно, персонаж. Но эпоха, судя по всему, уходит», — сетует @Zoriana89283472.
«В честь кого назовут аэродром Валентины Петренко?» — иронизирует автор аккаунта «бром и виагра».
Петренко занимала пост в верхней палате парламента почти 18 лет, представляя Хакасию. Слава о ее прическе распространилась за пределами России: так, в марте этого года фотографии с прической политика стали вирусными с подачи австралийской журналистки, пораженной ее укладкой.