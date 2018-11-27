Преступника с прической-«штрихкодом» подняли на смех в сети

В сети посмеялись над ориентировкой преступника, опубликованной британскими полицейскими. Снимок доступен на странице West Midland Police в Twitter.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 28-летнего Джеймса Флинна (James Flynn). Мужчина подозревается в сексуальных домогательствах и угрозах. Вместе с сообщением стражи правопорядка выложили фотографию предполагаемого злоумышленника.

— West Midlands Police (@WMPolice) 21 ноября 2018, 16:24

Вместо того, чтобы помочь полицейским с поисками потенциального преступника, подписчики страницы посмеялись над героем снимка из-за его необычной прически. Они сравнили ее со штрихкодом, который печатается на продуктах в супермаркетах.

«Парикмахер, мне сзади покороче и спереди штрихкод, пожалуйста», — пошутил один из комментаторов. «Это парикмахера нужно арестовать», — поддержал другой пользователь. «Вы можете просто просканировать его в супермаркете», — нашел решение проблемы третий.

Другие обратили внимание на то, что Флинн похож на Ральфа — персонажа из мультсериала «Симпсоны».

Ранее пользователи сети посмеялись над ориентировкой другого подозреваемого по имени Джордан О’Рейли (Jordan O'Reilly). Полицейские опубликовали снимок 22-летнего мужчины с ярко-красной помадой на губах.

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