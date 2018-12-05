Louis Vuitton и Софи Тернер накормят голодающих детей

Французский модный дом Louis Vuitton и Софи Тернер совместно отметили Всемирный день защиты детей, который отмечается 20 ноября. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

Модный дом и британская актриса, амбассадор Louis Vuitton, выпустили разработанную при участии Тернер совместную версию браслета Silver Lockit: плетеный красно-белый шнур с круглой подвеской с изображением белого зайца. Заяц и заячьи лапки во многих странах — символ удачи, так же как красный цвет, который считается счастливым в Китае.

Фото: Louis Vuitton 1 /4

Часть средств от продажи браслетов Silver Lockit x Sophie Turner, которые будут представлены в более чем 160 магазинах Louis Vuitton по всему миру и в онлайн-магазине, пойдет в фонд UNICEF для помощи голодающим детям и для вакцинации и предотвращения эпидемий. Louis Vuitton таким образом развивает свою кампанию #MAKEAPROMISE, привлекая внимание к нуждам наиболее незащищенных детей и к гуманитарным акциям UNICEF.

«Я надеюсь, что браслет принесет удачу тем детям, которым она так необходима. Цель UNICEF и Louis Vuitton — объединить людей по всему миру во имя этой благородной цели. Красный цвет считается счастливым цветом в Китае, белый совпадает с цветом зайца с подвески. Во многих странах считается, что белые зайцы и заячьи лапки приносят удачу», — пояснила Софи Тернер.

Ранее благодаря помощи UNICEF правительство Бангладеш смогло вакцинировать 900 000 детей и взрослых от холеры и спасти более 263 000 детей от недоедания в лагере для беженцев в Кокс-Базар.

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