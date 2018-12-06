Возмущенных австралийцев снабдят голыми садовниками

Австралийская компания Bare All Cleaning, предлагающая услуги обнаженных уборщиц, ответила на обвинения в сексизме введением должности голого садовника. Об этом сообщает Yahoo 7 News.

Голые садовники будут следить за садом и чистить бассейны. Согласно сайту компании, клиентам придется платить за их услуги 169 австралийских долларов в час (примерно 8,2 тысячи рублей).

«Каждому хочется время от времени сбросить одежду, — говорит Лирой Эванс (Leeroy Evans), ставший одним из первых голых садовников Bare All Cleaning. — Это же естественно. К тому же витамин D полезен для кожи. Разумеется, к бензопилам или чему-то такому мы не сунемся».

Помимо голого садовника, фирма позволяет пригласить женщину в бикини, топлес или совсем без одежды, чтобы она убралась в доме или выгладила белье. Согласно сайту Bare All Cleaning, эти услуги стоят от 90 австралийских долларов в час. Обнаженные мойщицы окон берут от 150 долларов в час.

Клиентам запрещено прикасаться к сотрудникам компании. «Они там для того, чтобы делать свою работу, а не оказывать интимные услуги», — подчеркивает основатель Bare All Cleaning Бретт Джонс (Brett Jones). По его словам, был только один случай, когда его подчиненная оказалась в опасной ситуации, и ей понадобилась помощь.

В 2017 году сообщалось, что в Великобритании открылась компания Naturist Cleaners, позволяющая вызвать на дом обнаженную уборщицу. По утверждению ее основательницы, большинство клиентов — мужчины или семейные пары, которые наблюдают за уборкой, раздевшись догола.

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