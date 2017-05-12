Хозяйку компании по уборке топлес поймали на воровстве нижнего белья

В американском городе Бангор, штат Мэн, задержали владелицу клининговой компании Topless Cleaning, позволяющей вызвать на дом полуобнаженную уборщицу. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает агентство Associated Press.

Материалы по теме Законно раздеться Нудисты Великобритании сплотились в борьбе за свои права

Женщину поймали с поличным, когда она пыталась без оплаты вынести из магазина продающееся там нижнее белье.

Согласно посту, опубликованному на официальной странице департамента полиции Бангора в Facebook, она «украла те самые предметы одежды, которые прикрывают и поддерживают большую часть того, что обещает клиентам название ее фирмы».

Задержанной предъявлены обвинения в магазинной краже и нарушении условий освобождения под залог.

В январе сообщалось, что в Великобритании открылась компания Naturist Cleaning, предлагающая услуги уборщиц-нудисток, которые работают без одежды.