Медведев призвал гордиться жизнью в глубинке

Председатель правительства Дмитрий Медведев назвал термин «провинция» позитивным и нестыдным определением. Об этом он заявил в интервью журналистам федеральных каналов. Трансляцию ведет «Россия 24».

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«Термин провинция — это хороший термин. У меня мои родственники по отцовской, по материнской линии живут в провинциальных городах, я считаю, что этим нужно гордиться. Ничего плохого в таком определении нет», — сказал Медведев.

Премьер добавил, что власти считают правильным и справедливым запрос общества на устранение неравенства. Он подчеркнул, что эта тема поднята в том числе в майском указе президента Владимира Путина и в правительственных документах, а государство поставило цель вдвое сократить бедность в стране.

«Это конкретные люди и семьи. В основном от низких доходов, от бедности страдают люди, у которых большие семьи. Самое сложное положение, скажем прямо, это у людей, у которых дети. А это наше будущее», — подчеркнул он, пообещав концентрировать усилия кабинета министров на этой проблеме.

Ежегодное интервью с Дмитрием Медведевым проходит уже 11-й раз и традиционно посвящено итогам годам и основным задачам правительства на будущее.

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