Названы регионы России с самым большим числом брошенных детей

В России 29,5 миллиона детей, свыше 449 тысяч из которых — сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей. Больше всего детей, нуждающихся в приемных родителях, в Приморском и Красноярском краях, сообщается в отчете фонда «Нужна помощь».

По данным исследования, некоторые дети остаются без семьи два раза и более: приемные родители сами отказываются от ребенка, либо его забирают из-за жестокого обращения опекунов. Такая проблема характерна для Москвы, Тульской, Кемеровской и Иркутской областей.

В отчете отмечается, что больше шансов попасть в приемные семьи у детей до года без проблем со здоровьем, меньше — у детей с инвалидностью, старше семи лет и имеющих родных братьев и сестер.

Как указала руководитель исследований Елизавета Язневич, фонд проанализировал лишь распространение сиротства, а не причины или последствия социальной проблемы. Она также подчеркнула, что в детдомах в два раза больше воспитанников, чем указано в региональных банках данных: это связано с тем, что «все научились не портить статистику».

В 2017 году было зарегистрировано 55 тысяч новых семей, которые встали на учет в органах опеки и попечительства или в региональном банке данных о детях. Больше всего потенциальных приемных родителей проживает в столице, Подмосковье, Челябинской области и Красноярском крае.

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