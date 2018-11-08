Более пятисот подмосковных сирот обеспечили жильем с начала года

Более пятисот подмосковных сирот обеспечили жильем в 2018 году, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 8 ноября.

«Всего в этом году в Подмосковье жильем обеспечат 748 сирот в 63 муниципальных образованиях. На эти цели из бюджета Московской области выделено более 1,9 миллиарда рублей», — рассказала Забралова.

По ее словам, большая часть квартир находится в новостройках. Кроме того, все квартиры меблированы. «Как только ребята получают ключи, сразу же могут въезжать и начинать там жить», — добавила она.

26 июня губернатор Андрей Воробьев вручил ключи от новых квартир детям-сиротам в Химках. Он поздравил подростков с началом самостоятельной жизни и пожелал им найти свой путь. Глава региона также отметил, что власти уделяют особое внимание помощи социально незащищенным категориям граждан. Воробьев напомнил, что в прошлом году на улучшение жилищных условий сирот были выделены дополнительные субсидии. Он также отметил эффективную работу социальных работников.

Сегодня в регионе проживает около 25 тысяч детей-сирот, уточняется на сайте областного правительства.