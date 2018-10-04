Более 1,7 тысячи сирот в Подмосковье обрели семью с начала года

Более 1,7 тысячи детей-сирот в Подмосковье обрели семью в 2018 году, сообщила министр образования Московской области Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 4 октября.

«В регионе работает 72 школы подготовки приемных семей. С начала 2018 года их посетили уже 1,59 тысячи потенциальных усыновителей. Занятия в них проводят психологи, социальные педагоги, медики и юристы. Службы для сопровождения замещающих семей успешно функционируют и демонстрируют свою эффективность», — рассказала Забралова.

Чиновница добавила, что всего в Подмосковье насчитывается более четырех тысяч приемных семей, 290 из которых созданы в этом году.

26 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ключи от новых квартир детям-сиротам в Химках. По его словам, власти успешно реализуют программу по предоставлению жилья льготникам. Глава региона пожелал молодых людям успехов в начинаниях и выразил надежду на то, что они смогут найти свое призвание.

Губернатор также напомнил, что в 2017 году из региональной казны были выделены дополнительные средства на улучшение жилищных условий сирот. Кроме того, он отметил, что большинство подмосковных сирот были устроены в приемные семьи. По его словам, это заслуга социальной службы региона.