Британского принца обвинили в расовом предательстве

Группа неонацистов призвала к убийству принца Гарри из-за его брака с мулаткой Меган Маркл. Об этом сообщил британский таблоид The Daily Mail.

Неонацистская организация Sonnenkrieg Division опубликовала плакат с лицом принца Гарри и направленной на него рукой с пистолетом. На плакате также присутствуют свастика, брызги крови и надпись «До свидания, предатель расы!».

Как сообщает издание, в создании экстремистской группировки подозревают 21-летнего студента Эндрю Даймока. Ее члены, число которых не превышает 15 человек, придерживаются радикальных национал-социалистических взглядов. Они считают себя филиалом американской неонацистской организации Atomwaffen Division, основанной в 2013 году. Ее лидер Брэндон Рассел был арестован в 2018 году в штате Флорида, в его квартире обнаружили компоненты для изготовления взрывных устройств. Участников Atomwaffen Division подозревают по меньшей мере в пяти убийствах.

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