Школьник-националист ранил из ракетницы россиянина после спора о ВОВ

В Санкт-Петербурге 17-летний ученик 11 класса ранил из сигнальной ракетницы 35-летнего мужчину, вступившего с ним в спор об итогах Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 7 декабря, источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфакс».

Как отмечается, инцидент произошел утром 20 сентября у дома 61 на Бухарестской улице. Ученик школы №519 вступил в спор с мужчиной 1983 года рождения об итогах Великой Отечественной войны. Из-за идеологических разногласий школьник избил мужчину и выстрелил ему в лицо из устройства «Сигнал охотника» (ручной ракетницы).

После инцидента потерпевшего госпитализировали в состоянии средней тяжести с контузией правого глазного яблока второй степени, кровоизлиянием и ссадинами лица. По данным источника в правоохранительных органах, нападавший был участником неформального молодежного движения националистической направленности.

Школьника задержали в начале декабря, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»).

1 марта сообщалось, что калининградский пенсионер выстрелил из сигнальной ракетницы в диджея, отказавшегося поставить ему песню Игоря Николаева.

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