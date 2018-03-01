Пенсионер запустил ракету в диджея из-за песни Игоря Николаева

Калининградский пенсионер выстрелил в диджея, отказавшегося поставить ему песню Игоря Николаева. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в одном из ресторанов в центре города. 59-летний мужчина, отдыхавший в заведении, подошел к диджею и попросил поставить его любимую песню в исполнении Николаева. Но тот ответил отказом, объяснив, что трек не подходит по формату ресторана. Тогда пенсионер начал ругаться, выстрелил сотруднику в живот и скрылся с места происшествия.

Через некоторое время его задержали сотрудники ППС. Выяснилось, что злоумышленник стрелял из устройства для запуска сигнальных ракет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, ему грозит год исправительных работ или четыре месяца ареста.

В конце февраля в Санкт-Петербурге пьяный водитель устроил ДТП, а затем расстрелял поврежденную им же машину из ружья. В салоне авто находились два человека, оба получили ранения.

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