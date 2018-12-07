Сыгравший украинца белорус объяснил ошибку Первого канала

Житель Минска Виталий Юрченко объяснил, почему ему пришлось изображать украинца Кирилла Чубенко в сюжете Первого канала о годовщине событий на Майдане. В интервью белорусскому изданию «Наша Нiва» он назвал эту ситуацию позором.

Со слов Юрченко, к участию в записи его принудили коллеги. Он работает аналитиком в компании-посреднике, связывающей операторов и телеканалы. Организация выполняла заказ Первого канала: по словам мужчины, требовалось снять семью или человека из Украины, который страдает от отсутствия газа и дорогого отопления.

Когда комментарий был получен, выяснилось, что звук в видеоролике был записан плохо. Коллеги предложили ему переснять ролик.

Юрченко признался, что боялся отказать. «Смалодушничал, что ли», — пояснил он. Позднее он попросил руководство не отсылать заказчику сюжет, однако это уже было сделано. После публикации ролика молодой человек стал жертвой травли в соцсетях.

«Денег за этот ролик я не получал. Просто внутри компании попросили помочь, а о последствиях в тот момент не подумал. Я не нахожу себе места», — рассказал он. Юрченко принес свои извинения и пояснил, что стыдится быть частью «информационной войны».

Ранее Первый канал признал ошибку в сюжете, посвященном годовщине событий на киевском Майдане, и принес свои извинения. На ошибку указал блогер Илья Варламов: он заметил, что в репортаже под видом участника тех событий показан другой человек.

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