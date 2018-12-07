У правоохранителей появились новые претензии к BlaBlaCar

Прокуратура снова заподозрила сервис поиска попутчиков BlaBlaCar в нарушении закона, пишет «Коммерсантъ». На этот раз ему вменяют предоставление доступа коммерческим перевозчикам.

По данным издания, вопросы возникли у прокуратуры Вологодской области. Надзорное ведомство заинтересовалось одним из партнеров BlaBlaCar — компанией «100 дорог». Через нее частные водители якобы получали доступ к коммерческому использованию сервиса, что противоречит его заявленной политике.

Согласно бизнес-модели BlaBlaCar, пользователи сервиса могут искать попутчиков для совместных поездок. При этом им запрещено брать с них плату — разрешается только компенсировать затраты на бензин.

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Запрос в прокуратуру подал сооснователь краснодарской организации «Региональный автотранспортный союз» Алексей Дынько. По его словам, реакцией надзорного органа, направившего BlaBlaCar предписание изменить условия регистрации и пользования сервисом для партнеров, он удовлетворен.

В свою очередь, в компании «100 дорог» отметили, что сотрудничают с BlaBlaCar на общих основаниях.

Ранее претензии к сервису предъявляло Объединение автопассажирских перевозчиков. Его представители подали коллективный иск на BlaBlaCar, в котором утверждается, что компания помогает недобросовестным водителям оказывать некачественные и небезопасные услуги за деньги.

В 2014 году суд в Краснодарском крае удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая настаивала, что водители занимаются незаконными перевозками через BlaBlaCar. Однако позднее сервис подал апелляцию на это решение, и она была удовлетворена Краснодарским краевым судом.

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