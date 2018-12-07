У юмориста Бандурина сгорел дом

В Пушкинском районе Подмосковья сгорел дом известного эстрадного артиста Николая Бандурина и его жены. Об этом сообщает ТАСС.

По словам юмориста, дом сгорел дотла, как спички. «Госпитализирована моя жена, там ожоги второй степени. Я от госпитализации отказался», — рассказал Бандурин.

Как сообщили в экстренных службах, пожар произошел в поселке Костино на улице Садовая, 49.

Ранее 30 октября сообщалось, что неизвестные похитили концертино (маленькую гармошку) Николая Бандурина. Преступники разбили стекло «Ниссана» артиста и украли гармошку и диски с фонограммами. Ущерб, нанесенный юмористу, оценивается в 30 тысяч рублей.

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