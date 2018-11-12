У звезды фильма о спасении американцами президента России сгорел дом

Instagram / gerardbutler

Актер Джерард Батлер лишился дома в штате Калифорния из-за лесного пожара. Он выложил видео с места происшествия в Instagram Stories.

«Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Душераздирающее зрелище по всей Калифорнии. Воодушевлен смелостью, духом и жертвами пожарников. Спасибо вам», — написал Батлер. Он также опубликовал снимок, на котором стоит перед сгоревшим зданием.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LosAngelesFireDepartment. If you can, support these brave men and women at SupportLAFD.org. Link in bio. Фото опубликовано @gerardbutler

48-летний Батлер снялся в таких фильмах, как «Законопослушный гражданин», «Призрак оперы», «Дорогой Фрэнки» и «Рок-н-рольщик». Последняя вышедшая картина с его участием — «Хантер Киллер», в которой артист сыграл капитана американской подводной лодки Джо Гласса. В ленте рассказывается о том, как министр обороны России устраивает в стране военный переворот и берет президента по фамилии Захарин в заложники, попутно обостряя международный конфликт с США. Американские подводники пытаются освободить главу государства, чтобы предотвратить войну.

В настоящее время в Калифорнии бушуют несколько лесных пожаров. Самые серьезные из них — в округе Бьютт и неподалеку от города Малибу. Они уже унесли жизни по меньшей мере 25 человек, выгорело более 400 квадратных километров. Свои дома покинули более 250 тысяч человек.

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