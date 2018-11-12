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«Плохо информированный» Трамп прогневал пожарных

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Президент США Дональд Трамп назвал главную, по его мнению, причину бушующих в Калифорнии лесных пожаров, чем прогневал американцев. Об этом пишет CNN.

Глава государства на своей странице в Twitter возложил вину за ЧП на «невероятно плохое управление» лесным хозяйством. По его словам, другой причины для «массовых, смертоносных и дорогостоящих лесных пожаров» просто нет. Президент также пригрозил урезать выплаты соответствующим службам.

Подобные обвинения возмутили пожарных. По их словам, Трамп примешивает политику к чрезвычайной ситуации. «Его комментарии безрассудны и оскорбительны для пожарных и пострадавших людей», — считает президент Международной ассоциации пожарных Гарольд Шайтбергер (Harold Schaitberger).

Глава калифорнийской ассоциации профессиональных пожарных Брайан Райс также указал, что президент плохо информирован, а его заявления несвоевременны и унизительны по отношению к пострадавшим, а также мужчинам и женщинам, которые находятся на передовой борьбы с огнем. «Лесные пожары разгораются и распространяются не только в лесных районах, но и в населенных пунктах и на открытом пространстве, а подпитывают их сухая растительность, сильные ветры, низкая влажность», — добавил он.

К критике Трампа присоединились и медийные личности, в том числе певица Кэти Перри и актер Леонардо Ди Каприо.

В настоящее время в Калифорнии бушуют несколько лесных пожаров. Самые серьезные из них в округе Бьютт и неподалеку от города Малибу, передает BBC News. Они уже унесли жизни по меньшей мере 25 человек, выгорело более 400 квадратных километров. Свои дома покинули более 250 тысяч человек.

Ранее из-за лесного пожара полностью выгорел город Парадайс, название которого переводится с английского как «Рай».

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