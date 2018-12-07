Плевавшегося в пассажиров любителя пива унимал весь самолет

Пассажир авиакомпании American Airlines устроил дебош на борту самолета, направлявшегося из Майами на остров Санта-Крус, и был задержан полицейскими. Очевидцы сняли случившееся на видео и выложили в сеть. Об этом сообщает Express.

Инцидент произошел в мае, однако видео появилось в социальной сети Instagram только сейчас. На кадрах видно, как мужчина кричит и ведет себя агрессивно по отношению к бортпроводнику из-за того, что тот отказался принести ему дополнительную порцию пива. «Пожалуйста, займите свое место, — говорит стюард. — Я не принесу вам больше пива».

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По словам автора видео Билла Болдука (Bill Bolduc), ситуация ухудшилась, когда в конфликт вмешался еще один пассажир. «Удары по креслу, ругань, крики на других пассажиров и даже плевки в людей», — описал происходящее Болдук. Потом дебошир набросился с кулаками на попутчика, а несколько человек пытались его утихомирить.

В конце концов представители полицейского управления Майами-Дейд вывели буйного пассажира из самолета и взяли его под стражу.

В октябре житель Санкт-Петербурга устроил дебош на борту самолета и вынудил экипаж совершить экстренную посадку в аэропорту Краснодара. 35-летний россиянин кричал матом, грубил и вел себя агрессивно по отношению к бортпроводникам на рейсе Сочи — Москва.

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