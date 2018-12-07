«Единая Россия» усовершенствует площадки для дискуссий

Работа дискуссионных платформ «Единой России» будет приведена в соответствие с основополагающими ценностями партии, заявил заместитель секретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко, передает РИА Новости.

Такими ценностями, по словам Ревенко, являются благополучие человека, лидерство и развитие, единство и суверенитет.

«Есть предложение переформатировать работу четырех дискуссионных платформ как основного инструмента по коммуникации с гражданским обществом партии и привести их работу в соответствии с тремя базовыми идеологемами партии», — сказал Ревенко, выступая на XVIII съезде ЕР.

Круг тем, которые планируется обсудить на площадках, гораздо шире. «К примеру, лидерство и развитие — это вопросы развития гражданского общества, поддержка НКО, качество жизни людей. Благополучие человека — это темы социальной политики, экологии, развития спорта, здоровья и образования. Единство и суверенитет — это не только патриотическая повестка, а также темы межнациональных отношений, истории, единства страны», — пояснил Ревенко.

Секретарь иркутского отделения ЕР Сергей Сокол предложил объединить работу дискуссионных платформ в одну площадку. По мнению Ревенко, это позволит партии эффективнее обсуждать самые наболевшие и острые вопросы в регионах.

По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль в региональных парламентах и городских думах. Несмотря на пенсионную реформы, партия власти получила в совокупности порядка 60 процентов мандатов на выборах.

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