Трамп выбрал нового представителя США в ООН

Президент США Дональд Трамп решил назначить руководителя пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт постоянным представителем страны при ООН после ухода нынешнего постпреда Никки Хейли. Об этом сообщает Bloomberg.

Ссылаясь на анонимный источник, знакомый с ситуацией, агентство сообщает, что Науэрт согласилась занять должность, и об этом скоро будет объявлено официально .

48-летняя Науэрт занимает пост представителя государственного департрамента США с апреля 2017 года. До этого она работала журналисткой и ведущей новостей на телеканале Fox News Channel.

Постпред США при ООН Никки Хейли в октябре 2018 года объявила о своем уходе в отставку с января 2019 года. Она работала на этой должности с января 2017 года. Ранее она занимала пост губернатора штата Южная Каролина.

Сразу после этого Дональд Трамп заявил, что его дочь Иванка отлично подошла бы на роль постпреда США при ООН, но он не станет рассматривать ее кандидатуру, чтобы избежать обвинений в кумовстве.

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