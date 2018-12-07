Ценности
 
Последние новости
ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard
США помешает Израилю продавать американские истребители
Москвичам предложили помочь зайцам 
«Голубой огонек» признали зашкваром
Звезды английского футбола устроили вечеринку с веселящим газом и 70 девушками
«Единая Россия» приняла заповеди для общения с народом
Назван способ резко ускорить российскую экономику
Стало известно об устроившем смертельное ДТП брате Кадырова
Издатель Meduza покинет свой пост
В Кремле прокомментировали спор Путина и Лукашенко
Новости партнеров

Louis Vuitton открыл новый магазин в Москве

Перейти в «Мою Ленту»

Модный дом Louis Vuitton открыл новый магазин в Москве в ТЦ «Времена Года». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы модного дома в пятницу, 7 декабря.

В двухуровневом пространстве продаются мужские и женские одежда, обувь и аксессуары, часы, украшения, парфюмерия. Интерьер магазина выдержан в светлых тонах с использованием мрамора, натурального дерева и кожи. На второй этаж ведет лестница из светлого камня. В магазине выставлены произведения искусства из коллекции дома Louis Vuitton: полотно «Солнечный диск» британского художника Рассела Фрэмптона, скульптуры La Fete француза Филиппа Лонци и Orra американца Антона Гинзбурга (США), а также работы российского художника Дмитрия Самыгина и французской художницы Маэль Лабусьер.

Кроме того, впервые в России в магазине будут представлены предметы интерьера из коллекции Objets Nomades — результат сотрудничества известных промышленных дизайнеров и дома Louis Vuitton. Среди них — диван Bomboca и кресло Cocoon братьев Кампана, лампы Spiral и табуреты Atelier OI, лампы Bell Эдварда Барбера и Джея Осгерби, ширма Diamond Screen Марселя Вандерса.

Клиентам магазина предлагается услуга персонализации покупок методом горячего тиснения на мелких кожаных изделиях, багажных бирках и кожаных деталях сумок.

Ранее в декабре 2018 года дом Louis Vuitton представил рождественский декор витрин Holiday Inn Louis Vuitton. Вместо елок декораторы дома нарядили деревья из разных уголков планеты: южноамериканское «дерево Джошуа» (по-латыни Yucca brevifolia, древовидный суккулент из рода Юкка), японские деревца бонсай, мексиканские кактусы разной формы и средиземноморские пальмы. Елочные украшения на ветвях деревьев напоминают о знаковых вещах дома Louis Vuitton: сумку Twist, кроссовки Archlight или популярные чемоданы бренда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Louis Vuitton нарядил кактус вместо елки
Pop-up магазин Louis Vuitton в ЦУМе стал «кошкиным домом»
Louis Vuitton открыл новое креативное пространство в Москве
Ценности
Ценности00:02 3 декабря

«Я начал показывать свою жуткую сторону»

Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
09:16 6 декабря

Названы лучшие рестораны мира

16:37 6 декабря

Принц Уильям сравнил Кейт Миддлтон с деревом

08:52Сегодня

Назван способ похудеть за выходные

Ценности00:1029 ноября
Джон Леннон и Йоко Оно

Не гейши

Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
17:21 5 декабря

Рассекречен новый календарь Pirelli

12:3930 ноября

Названа самая стильная россиянка

19:18 6 декабря

Учительница постригла школьника на уроке и пошла под суд

Ценности00:0216 октября

Резиновые люди

Модники, романтики, хипстеры. Кто делает шины в Италии и России
15:57 5 декабря

Агентства заставляли тучных моделей толстеть и притворяться еще более тучными

14:36 6 декабря

Съемка в бикини рассорила Натали Портман и Джессику Симпсон

18:10 6 декабря

Фанаты высмеяли Кейт Миддлтон за старость

Россия
«Ни о чем разговор, братан. Можно еще 20 лет тележить»
Рэперы пришли в Госдуму пояснить за власть, зашквары и рэп. Потом встали и ушли
Всему голова
Сенаторша с самой яркой прической покидает свой пост. Чем еще она известна
«Так можно вообще всех христиан запретить»
Как российский ученый помешал силовикам и лишился работы
«Мамочка, мое сердце замерзло»
Пятилетнюю Соню спасет срочная хирургическая операция
«Люди понимают, что сила — единственная власть»
Россияне не любят стукачей, но стучат. На кого и зачем?
В Кремле прокомментировали спор Путина и Лукашенко
Путин выступит на съезде единороссов
Все материалы
Мир
Корейский майдан
Американцы дали ему власть и деньги. Он потерял все и сбежал
Выбравших казнь на электрическом стуле стало больше
Британии приказали вернуть незаконно высланную жертву пыток
Президент Чехии рассказал об отсутствии шпионов в своей стране
Трамп пожаловался на харассмент
Бориса Джонсона заставили покаяться за «забытые» доходы
Европейские порты предложили закрыть для российских судов
Все материалы
Бывший СССР
«Привезли столько гробов, что можно три города похоронить»
Землетрясение в Армении унесло жизни тысяч людей. О нем не могут забыть 30 лет
Подозреваемый в убийстве украинец сбежал из здания суда
Майдан на выезде
Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Украинцев оставили без венгерских паспортов
Белоруссия испугалась мировой войны из-за инцидента в Керченском проливе
Бойцов ОУН и УПА признали участниками боевых действий
Все материалы
Экономика
Хуже некуда
Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год
Россия отказалась идти на уступки ОПЕК
Сотрудника Сбербанка поймали на воровстве пенсий россиян
У правоохранителей появились новые претензии к BlaBlaCar
Америка снова стала великой нефтяной державой
Катар выходит из ОПЕК
Российский газ рискует обесцениться. Это выгодно Украине
Блумберг продаст Bloomberg
Все материалы
Силовые структуры
«Эрик стал злее и опаснее»
Давидыч вышел на свободу. Толпа встретила его как героя
«Он сказал, что отрежет ему уши»
Ученики — о московском школьнике, который попытался покончить с собой в классе
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Полиция отказалась возбуждать дело по фонду Сокурова
Россиянин вывихнул палец полицейскому, переоделся в медицинский халат и сбежал
Освобожденный Давидыч обратился к толпе
Блогер Давидыч рассказал о жизни «Кремлевского централа» и планах на будущее
Все материалы
Наука и техника
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Объявлены лучшие игры года
Су-34 посадили «уникально»
Российский «Сокол-Эшелон» назван причиной страха США
Все материалы
Спорт
«Плевать, насколько он хорош»
Глава UFC дал шанс тому, кто бьет женщин. И взбесил всю Америку
Звезды английского футбола устроили вечеринку с веселящим газом и 70 девушками
Загитова отказалась отвечать на вопрос о победившей ее японке
«Я просто хотел спать»
Перерезанное горло и выстрел в голову. Этого хоккеиста невозможно убить
Рекорд Загитовой побила 16-летняя японка
Тренер встал перед судьей на колени ради добавленного времени
Бывший футболист сборной Германии просил жену сдавать за него тесты
Все материалы
Культура
Что могут короли
Кино недели: фон Триер в аду, казнь монарха и Кира Найтли в сахаре
«Я — экзотичное животное»
Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
«Не каждый день люди в ад попадают»
Ларс фон Триер о своем серийном убийце, безумии и бессмертии
Умер основатель и фронтмен Buzzcocks Пит Шелли
Темнокожий комик отказался вести «Оскар» после оскорбления чувств геев
Заседавших в Госдуме рэперов позвали на «Голубой огонек»
Вышел тизер финальной части «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ни дня без смерти или оскорблений»
Злобные шутки и необразованные люди сделали интернет опасным. Как это исправить?
Дудь объяснился за интервью со звездой «Полицейского с Рублевки»
«Все негативное запоминается лучше»
90-е превратили Россию в страну мемов. Эпоха ушла, но шуток меньше не стало
Радиоведущая ушла домой посреди эфира и покончила с собой
Исчезнувшую с радио легендарную песню про «сексуальное насилие» оправдали
Журналистку выгнали с работы за откровенный наряд
Сотрудников американского телеканала эвакуировали в прямом эфире
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Названы лучшие рестораны мира
Назван способ похудеть за выходные
Рассекречен новый календарь Pirelli
Учительница постригла школьника на уроке и пошла под суд
Все материалы
Путешествия
Чайный трип
Карри, дуриан и Будда: как правильно отдыхать на Шри-Ланке
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Бросал в рот колбасу и ждал, пока оттает»
Чем встретил голландских пенсионеров ледяной Байкал
Пассажирский лайнер вынесло за пределы посадочной полосы из-за дождя
Плевавшегося в пассажиров любителя пива унимал весь самолет
Открылась вакансия путешественника с зарплатой в семь тысяч евро в месяц
Снятая на камеру редчайшая аномальная радуга поразила американцев
Все материалы
Из жизни
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
«Из-под ног разбегаются тараканы с крысами»
История россиянки о жизни в Камбодже
Разработан первый умный секс-робот для женщин
Женщине пришлось кормить грудью змею мужа
Китаянка научилась держать языком стаканы
Пес спас солдат и погиб в Афганистане
Все материалы
25 автомобилей-бестселлеров России
Самые продаваемые машин ноября: 19 месяцев роста и «Лады» в лидерах
Однорукий герой автогонок
Удивительная и трагическая история Арчи Скотт Брауна — шотландского гонщика, победившего свое увечье
План B
Тест нового B-класса — самого комфортного компактного Мерседеса
Самые безумные проекты Лос-Анджелеса
Экстремальный тюнинг, аэрография под капотом и сани Санта-Клауса
Представлен новый хэтчбек Skoda Scala
Через Яндекс.Навигатор теперь можно оплачивать заправку
Volkswagen показал первое изображение нового «Гольфа»
Все материалы
Дом
О, боги
Россияне сметают дома и квартиры в Греции, чтобы стать европейцами
Цена жизни
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Русский процент
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
У юмориста Бандурина сгорел дом
Покупатели дорогого жилья в Москве стали скромнее
Комнату Коляна из «Реальных пацанов» выставили на продажу
В России начался бум рискованной ипотеки
Все материалы