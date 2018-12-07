Модный дом Louis Vuitton открыл новый магазин в Москве в ТЦ «Времена Года». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы модного дома в пятницу, 7 декабря.

В двухуровневом пространстве продаются мужские и женские одежда, обувь и аксессуары, часы, украшения, парфюмерия. Интерьер магазина выдержан в светлых тонах с использованием мрамора, натурального дерева и кожи. На второй этаж ведет лестница из светлого камня. В магазине выставлены произведения искусства из коллекции дома Louis Vuitton: полотно «Солнечный диск» британского художника Рассела Фрэмптона, скульптуры La Fete француза Филиппа Лонци и Orra американца Антона Гинзбурга (США), а также работы российского художника Дмитрия Самыгина и французской художницы Маэль Лабусьер.

Фото: Louis Vuitton 1 /11

Кроме того, впервые в России в магазине будут представлены предметы интерьера из коллекции Objets Nomades — результат сотрудничества известных промышленных дизайнеров и дома Louis Vuitton. Среди них — диван Bomboca и кресло Cocoon братьев Кампана, лампы Spiral и табуреты Atelier OI, лампы Bell Эдварда Барбера и Джея Осгерби, ширма Diamond Screen Марселя Вандерса.

Клиентам магазина предлагается услуга персонализации покупок методом горячего тиснения на мелких кожаных изделиях, багажных бирках и кожаных деталях сумок.

Ранее в декабре 2018 года дом Louis Vuitton представил рождественский декор витрин Holiday Inn Louis Vuitton. Вместо елок декораторы дома нарядили деревья из разных уголков планеты: южноамериканское «дерево Джошуа» (по-латыни Yucca brevifolia, древовидный суккулент из рода Юкка), японские деревца бонсай, мексиканские кактусы разной формы и средиземноморские пальмы. Елочные украшения на ветвях деревьев напоминают о знаковых вещах дома Louis Vuitton: сумку Twist, кроссовки Archlight или популярные чемоданы бренда.

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