Украинцев оставили без венгерских паспортов

Венгрия не будет выдавать паспорта гражданам Украины на Закарпатье. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин, передает УНИАН.

«Они говорят, что не выдают сейчас этих паспортов и не будут. Это уже хорошо, поскольку я помню, когда он говорил (министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто), что выдача венгерских паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось», — сказал Климкин.

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При этом он отметил, что не может гарантировать, что венгерская сторона не будет пытаться выдавать паспорта на своей территории. «Для нас вопрос принципа, абсолютного принципа — в своих консульствах на украинской территории они по определению ничего не могут выдавать такого, как венгерские паспорта», — добавил глава МИД.

Ранее 12 ноября сообщалось, что губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что ситуация с массовой выдачей венгерских документов украинцам на Закарпатье после дипломатического скандала между странами никак не изменилась. По его словам, граждане получают паспорта, и это не влияет на экономику и ситуацию в регионе.

Дипломатический скандал между Украиной и Венгрией случился в сентябре этого года. Тогда появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал в здании дипломатической миссии паспорта украинцам и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии оказалось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Однако инцидент спровоцировал скандал, по итогам которого Украина выгнала из страны консула. Венгрия ответила аналогично.

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