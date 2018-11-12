Венгрия продолжила раздавать документы украинцам

Ситуация с массовой выдачей венгерских документов украинцам на Закарпатье после дипломатического скандала между странами никак не изменилась. Об этом заявил губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, сообщает «112 Украина».

«Ничего не изменилось. Перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварда. Что изменилось? Люди сели на электричку, семь минут идет электричка, и они уже в Кишварде, там принимают», — рассказал о ситуации Москаль.

По его словам, граждане получают паспорта. Он сообщил, что ситуация с раздачей венгерских паспортов украинцам не влияет на экономику и ситуацию в регионе. «Если мы идем в Европу, и девиз "без границ", то что дает двойное гражданство? На каждом паспорте члена ЕС не пишется страна, пишется "Европейский союз". Мы хотим в ЕС? Хотим», — объяснил губернатор.

Москаль добавил, что у каждого украинца есть свои причины получить паспорт Венгрии. По его словам, кто-то это делает, чтобы найти работу, другие — для получения пенсии, третьи — для воссоединения с родственниками. «Нет таких, чтобы брали из-за патриотизма, любви, у каждого человека есть свои причины. Венгрия не может принять такое количество людей, и она все делает, чтобы эти люди остались на территории Закарпатья, помогает им», — заявил Москаль.

Дипломатический скандал между Украиной и Венгрией случился в сентябре этого года. Тогда появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал в здании дипломатической миссии паспорта украинцам и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии оказалось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Однако инцидент спровоцировал скандал, по итогам которого Украина выгнала из страны консула. Венгрия ответила аналогично.

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