Разработан первый умный секс-робот для женщин

Компания Realbotix подготовила к производству первых секс-роботов с мужской наружностью. Об этом сообщает издание Metro.

Флагманская модель носит имя Генри. Разработчики утверждают, что робот способен поддерживать разговор и шутить. Покупатели смогут настраивать его внешние данные, в том числе длину силиконового пениса, которая достигает 28 сантиметров. Кроме Генри, есть еще три модели: Майкл, Мик и Нейт.

«Мы получали куда больше запросов, чем можно подумать, от женщин, которые хотят не партнера для секса, а компаньона — кого-то, с кем можно поговорить», — утверждает основатель Realbotix Мэтт Макмаллен, более известный в качестве создателя реалистичных секс-кукол RealDoll.

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По его словам, Генри может слушать и запоминать все, что ему говорят, однако не стоит рассчитывать, что он станет выносить мусор и чинить раковину. Стоимость секс-робота, по информации The Sun, составит 10 тысяч долларов (670 тысяч рублей).

В начале 2018 года в продажу поступил первый секс-робот Realbotix – Хармони. Она была похожа на женщину и умела говорить, моргать, улыбаться и даже запоминать сведения о жизни своего хозяина. Ее эмоциями и голосом можно управлять при помощи мобильного приложения.

В январе сообщалось, что компания Realbotix планирует выпустить робота-трансгендера с женской внешностью и пенисом.

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