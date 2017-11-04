Японцы придумали секс-робота для женщин и геев

Японские ученые разработали реалистичного секс-робота, который имитирует молодого мужчину, обладающего идеальными, по выражению ученых, параметрами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Спрос на роботов-женщин неуклонно растет, поэтому японские инженеры приняли решение о создании киборга, который сможет удовлетворить запросы большего числа людей. Разработчики утверждают, что наградили робота идеальными характеристиками — пропорциями тела и размером полового органа.

Цена секс-робота должна составить около 1700 долларов.

В октябре сообщалось о бывшем сотруднике компании Huawei Чжэн Цзяцзя, женившимся на самодельном секс-роботе, и планирующим запустить их в массовое производство. Компания изобретателя планирует производство секс-роботов, которые будут уметь узнавать своих хозяев по голосам, лицам и отпечаткам пальцев.

Специалисты по кибербезопасности обеспокоены растущей популярностью секс-кукол и прогнозируют скорую эпидемию убийств, совершенных роботами, обладающими искусственным интеллектом или умеющих подключаться к интернету.

Эксперт Ник Паттерсон утверждает, что атаки хакеров на секс-гаджеты могут оказаться серьезнее взломов компьютеров и мобильных телефонов. Злоумышленник, получивший доступ к управлению роботом, сможет передавать любые команды, вплоть до приказа убить своего хозяина.