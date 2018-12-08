Рыбак выловил 48 килограммов кокаина

Рыбак с атолла Кваджалейн (Маршалловы Острова) поймал в сети 48 килограммов белого порошка, который, предположительно, является кокаином, сообщает Radio New Zealand.

Обернутое в два слоя полиэтилена вещество было расфасовано по пакетам. Его стоимость оценивается в четыре миллиона долларов. Для определения точного химического состава найденного порошка планируется провести лабораторное исследование.

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В конце ноября 2018 года на побережье атолла также были выброшены пакеты с белым порошком, который, как показали анализы, оказался кокаином. В марте 2004 года сотни килограммов такого вещества были найдены в прибрежной зоне Маршалловых Островов.

В августе 2018 года в порту бельгийского города Гент полиция перехватила около двух тонн кокаина, рассортированного по брикетам с логотипом «Единая Россия».

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