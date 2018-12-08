В Урюпинске построили первый кинотеатр и убили мем про него

Открытый в Урюпинске кинотеатр лишил «столицу российской провинции» локального мема. Об этом пишет Strelka Magazine.

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До 2003 года в городе работал единственный кинотеатр «Мир», однако он был закрыт в связи с устаревшим оборудованием. 15 лет жители года были лишены возможности смотреть фильмы на большом экране и были вынуждены ездить на просмотры в соседнюю Воронежскую область за 100 километров.

Местные жители, обсуждая любые городские проблемы, начали добавлять фразу «Лучше бы кинотеатр построили». Постепенно это выражение столь прочно вошло в обиход, что стало локальным мемом, и даже появилось на сувенирной продукции города.

Ремонт кинотеатра обошелся в 5 миллионов рублей. Средства на возрождение «Мира» выделил «Фонд кино».

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