В Петербурге обсудили эволюцию городов

В Санкт-Петербурге прошла первая международная конференция In The City о технологиях, которые меняют жизнь в городе. Более четырех тысяч человек прослушали лекции в ходе конференции, организованной «Газпром нефтью», сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия.

Программной дирекцией конференции выступил Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Эксперты в области инноваций, дизайна, управления и больших данных из США, Великобритании, Испании, Финляндии и России прочитали лекции о том, как эволюционируют умные города и ответили на вопросы зачем создавать рынок городских данных, насколько честен искусственный интеллект и какие технологии уже меняют жизнь горожан.

Одной из самых востребованных среди гостей стала лекция «Открытые данные: как создать умный город вместе с жителями» директора по технологиям и инновациям в городском совете Барселоны Франчески Бриа. На примере реальных проектов каталонской столицы Франческа рассказала, как можно обрабатывать данные и придумывать простые и нужные решения для жизни в городе исходя из запроса жителей.

«Самое важное для города — работать в связи, в сотрудничестве с другими городами, потому что мы все учимся друг у друга. Все изменения, которые у нас произошли в Барселоне, произошли благодаря тесному взаимодействию с коллегами из других городов и, конечно, благодаря активности граждан», — отметила Франческа Бриа.

Кроме того, на конференции прошли лекции куратора музея Виктории и Альберта Рори Хайда, эксперта в области технологий и умных городов Ярмо Эскелинена, специалистов КБ «Стрелка» Максима Исаева, Кристофера Бермана и Тома Пирсона, медиахудожника и исследователя Мемо Актена и других известных отраслевых экспертов.

Победителем грантового конкурса In The City стал проект «Добрососедская рекламная сеть». В качестве гранта команда получила 150 тысяч рублей на развитие идеи. Авторы планируют создать партнерскую сеть для малого и среднего бизнеса путем выявления социальных латентных связей между заведениями на локальном уровне, что позволит им увеличивать взаимную выручку.

Почти 50 студентов старших курсов бакалавриата и магистратуры и молодых специалистов от 18 до 35 лет предлагали технологические решения, которые могут изменить качество жизни в Санкт-Петербурге. Например, как сделать Неву чистой, развить сервис для владельцев локальных малых бизнесов, создать мобильное приложения для удобства взаимодействия ЖКХ и жильцов.