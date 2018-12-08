Житель Донецка опознал в задержанном украинском моряке своего мучителя из СБУ

После задержания украинских моряков в Черном море в ФСБ обратился житель Донецка, который узнал в одном из них человека, который пытал его в Бердянске. Об этом сообщил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Следственное управление ФСБ России инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в городе Бердянске с причинением очень серьезных телесных повреждений», — уточнил он. По словам Шишова, правоохранительные органы Донецка заинтересовались этой информацией.

Говоря о задержанных моряках, Шишов подчеркнул, что они не являются военнопленными: их обвиняют в совершении уголовного преступления.

Три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» 25 ноября вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, нарушив границу. Корабли не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Моряки были арестованы, в настоящее время они находятся в Москве.

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