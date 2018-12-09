В России появится новая чартерная авиакомпания

Топ-менеджмент подмосковного аэропорта Жуковский работает над созданием авиакомпании под брендом WeGo Air. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с бизнес-планом проекта.

Перевозчик будет специализироваться на международных чартерных рейсах. Изначально его парк сформируют из четырех среднемагистральных самолетов Airbus A321. Первый рейс авиакомпания совершит предположительно весной 2019 года.

Представители компании-оператора подмосковного аэропорта «Рампорт Аэро» подтвердили участие в работе по созданию авиакомпании, однако не уточнили, кто именно из руководителей Жуковского участвует в проекте.

Согласно действующему законодательству новая компания перед выходом на международные маршруты должна не менее двух лет отлетать на внутренних. Исключение — эксплуатанты, у которых допуск имеет материнская компания и чей единственный собственник — государство. Однако новый перевозчик сразу полетит в страны дальнего зарубежья. Источник агентства сообщил, что его сертификат не новый, а был приобретен.

Компанию «Рампорт Аэро» возглавляет Томас Вайшвила. Его первый заместитель — Евгений Солодилин, председатель совета директоров — советник президента ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!