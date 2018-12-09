Новую «Миссис Москву» затравили в сети

Фотография победительницы конкурса «Миссис Москва» заставила пользователей социальных сетей усомниться в красоте участницы. Ее снимок разместил на своем Facebook блогер Рустем Адагамов.

Комментаторы заподозрили победительницу в злоупотреблении ботоксом и предположили, что на выбор жюри мог повлиять денежный взнос. «Кто же за нее так хорошо заплатил жюри, что они ее якобы выбрали из всех претенденток? Тариф бы указали, чтобы будущие претендентки уже знали, смогут ли они финансово в этом поучаствовать!» — написала одна из пользовательниц.

В Instagram победительницы также появились комментарии от ненавистников, один из них окрестил женщину «чудовищем ботоксным». В ответ на это она опубликовала пост, в котором призвала людей «жить и радоваться», а не «наблюдать за чужим счастьем».

Сам конкурс, как сообщает «Экспресс-газета», прошел 2 декабря. Победительницей среди «самых активных жен и мам столицы» стала 35-летняя Екатерина Лифшиц, мать двух мальчиков-близнецов. До рождения детей женщина работала профессиональным стилистом в салоне красоты, окончила Киевский институт культуры. Ее муж работает в сфере IT.

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