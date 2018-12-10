Активисты прошлись по центру Киева под флагами России и Украины

Двое мужчин обернулись в российский и украинский флаги и прогулялись по центру Киева. Видео акции под названием «Обнимемся, братья» опубликовано в сообществе «Киев оперативный» на Facebook.

На кадрах видно, молодые люди идут рядом друг с другом под государственными флагами двух стран. «Нормальная такая движуха в центре Киева», — с иронией комментирует происходящее оператор.

В подписи к ролику говорится, что одни похвалили активистов, тогда как другие «еле сдержались, чтобы не дать по морде». Отмечается, что полицейские переписали данные мужчин, которые направили в Службу безопасности Украины.

В комментариях пользователи также по-разному реагируют на видео. Одни отмечают, что в таком поступке нет «ничего противозаконного», тогда как другие называют акцию «провокацией».

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