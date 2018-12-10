Обнаружен аномально маленький теленок размером с кошку

В США появился на свет аномально маленький теленок. Как сообщает издание The Mirror, новорожденное недоношенное животное объявили «самой маленькой коровой в мире».

Лил Билл (Маленький Билл) весит около 4,5 килограмма, примерно столько же, сколько взрослая домашняя кошка, и в десять раз меньше, чем телята его возраста. Обеспокоенные владельцы животного доставили его в колледж ветеринарии при университете штата Миссисипи из-за проблем теленка с дыханием.

Врачи осмотрели животное и пришли к выводу, что длительная терапия, скорее всего, сможет ему помочь. На сайте учебного учреждения сказано, что хозяева Лил Билла решили, что не смогут должным образом позаботиться о теленке, отказались от него и отдали на попечение ветеринарам.

Врачи собираются сделать анализ ДНК теленка, чтобы понять, не является ли он карликом. По словам доктора Гретхен Гриссетт (Gretchen Grissett), здоровье Лил Билла пришло в норму и он ведет себя как обычный теленок: «бегает кругами, просит внимания и бодается, выпрашивая молоко».

Необычный теленок прославился в сети. «Забудьте о минипигах, им на смену пришли миникоровы», — написал один из пользователей. «Лил Билл очень милый! Надеюсь, он будет здоров!» — добавил другой. Комментаторы попросили студентов колледжа регулярно публиковать отчеты о жизни теленка.

Самой маленькой взрослой коровой в мире, согласно сайту Книги рекордов Гиннесса, считается животное по кличке Маникьям из Индии. Его рост от копыт до кончиков рогов составляет всего 61 сантиметр.

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