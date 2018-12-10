Американский дизайнер решил нашить одежды для бедных и призвал на помощь россиян

Американский дизайнер и основатель бренда Marc Jacobs Марк Джейкобс выпустит более бюджетный бренд одежды The Marc Jacobs. Об этом сообщает Hypebae.

По данным издания, первая коллекция выйдет к началу осени 2019 года и будет продаваться по более доступной цене, нежели предыдущие коллекции Джейкобса. Предполагается, что стиль одежды будет схож по концепции с брендом Marc by Marc Jacobs. Для работы над каталогом дизайнер нанял российскую стилистку Лотту Волкову, которая ранее работала с модным домом Balenciaga и французским брендом одежды Vetements.

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Марк Джейкобс — американский дизайнер и основатель собственной компании. Под брендом Marc Jacobs выпускаются женская и детская одежда и обувь, аксессуары и парфюмерия.

Лотта Волкова — российская стилистка из Владивостока. Первым крупным проектом Волковой стала работа с дизайнером Гошей Рубчинским.

В 2017 году Джейкобс сообщил о возможном уходе из своей компании. Предполагалось, что причиной ухода модельера из собственного бренда стали разногласия с генеральным директором марки Себастьяном Зулем.

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