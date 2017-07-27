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СМИ узнали о возможном уходе дизайнера Марка Джейкобса из его именного бренда

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Марк Джейкобс
Марк Джейкобс

Дизайнер и основатель бренда Marc Jacobs Марк Джейкобс может покинуть свою компанию. Об этом сообщает Businessoffashion.

Причиной возможного ухода модельера из собственного бренда СМИ со ссылкой на источники в компании называет разногласия Джейкобса с генеральным директором марки Себастьяном Зулем. По мнению издания, не исключено, что руководство компании, принадлежащей концерну LVMH, наймет дизайнера, который будет руководить творческим процессом при условии формального главенства Джейкобса либо Джейкобс вовсе уйдет из созданного им бренда.

В свою очередь, Зуль собирается покинуть концерн LVMH. Его сменит Эрик Марешаль, до настоящего времени — исполнительный директор марки Kenzo, также входящей в LVMH.

Марк Джейкобс — американский дизайнер. В 1984 году вместе с Робертом Даффи основал собственный модный дом и зарегистрировал компанию Jacobs Duffy Designs, затем переименованную в Marc Jacobs International. Параллельно работал в Perry Ellis, затем, с 1997 по 2013 год, был креативным директором дома Louis Vuitton. Под брендом Marc Jacobs выпускаются женская и детская одежда и обувь, аксессуары и парфюмерия. Бренд входит в концерн LVMH.

В июле 2017 года было объявлено, что генеральный директор компании Topshop Мэри Гомер покидает свою должность, а ее место займет Пол Прайс, до недавнего времени — директор по мерчандайзингу модного дома Burberry.

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